ЛДС в Новосибирске построят вне зависимости от позиции WADA

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало запретить проведение международных турниров на территории России и выступление спортсменов под российским флагом на соревнованиях в течение четырех лет. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил на пресс-конференции, что это решение никак не повлияет на строительство новой ледовой арены. По плану ее введут в эксплуатацию в 2022 году. Строительство идет полным ходом, проектная документация прошла экспертизу, общая сметная стоимость объекта не изменилась и составляет десять миллиардов двести восемьдесят семь миллионов рублей.