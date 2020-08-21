В Новосибирске появится мемориал Янки Дягилевой

Проект мемориала разработал фонд «Белый тополь». Рядом с надгробием Дягилевой установят деревянную беседку и выкованную из металла гитару. Авторы проекта сохранят традицию «тетради для Янки», куда поклонники пишут стихи и свои мысли.

Открытие мемориала запланировано на 4 сентября, день рождения Дягилевой. Его проведут без напыщенности и «официальщины». Недавно в Петербурге стартовали съемки фильма Игоря Поплаухина о судьбе Янки Дягилевой.