Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»

Кастинг для участников девятого сезона шоу «Голос» уже завершен. Теперь отборочной комиссии нужно будет выбрать из одобренных кандидатов тех, кто выступит на «слепых» прослушиваниях. Музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта объявил членов жюри нового сезона проекта. В девятом сезоне свои команды будут набирать Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Василий Вакуленко (Баста), который займет место продюсера Константина Меладзе.

В скором времени на Первом канаде также выйдет шоу «Голос 60+», в жюри которого вошли Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев.