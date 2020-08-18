Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов хочет отсудить у музыкантов 12 миллионов рублей.
Little Big обвинили в плагиате
На YouTube-канале «Здесь настоящие люди» он заявил, что бас-дорожка трека Pop On The Top взята из его песни «Раз-раз-раз, это хардбасс». «Возможно, какие-то незначительные изменения там были, но конкретно этот бас был синтезирован нами», — сказал Толетов. Свою музыку он оценил в 12 миллионов рублей — именно с таким иском он обратился в суд.
Посмотрите на все виды еды и даже луковые духи в новом релизе Little Big.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.