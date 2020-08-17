«Это было прекрасное и удивительное время»: Бейбит Мухамедин официально объявил о своем уходе из Новосибирской филармонии

Бывший генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин сообщил о том, что покидает свою должность на странице в Instagram. «Хочу высказать всем вам слова благодарности за ваше внимание к моим постам посвящённым деятельности филармонии. Это было прекрасное и удивительное время! Время прекрасных проектов и знакомства с новыми талантливыми музыкантами , креативными менеджерами, прекрасными слушателями. От всей души желаю Новосибирской филармонии только процветания, прекрасных творческих проектов и конечно же побед. Снимаю шляпу, дорогая филармония! Рад был с тобой познакомиться!Двигаемся дальше!!!», — написал он в своем обращении.