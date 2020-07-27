Элджей и Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом

Рэпер из Новосибирска поделился результатом теста в сторис со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».

По словам представителя Ивлеевой, болезнь у супругов протекает бессимптомно, и ни Настя, ни Элджей «не входят в группу риска 60+, даже если сложить их возраст». Первые несколько дней пара принимала средства от простуды, но примерно на четвертый-пятый день последовала потеря вкуса. «Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное, чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники», — поделилась Анастасия Ивлеева.