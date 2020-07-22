Рэпер Дава сделал свою версию хита «Зайка моя» Филиппа Киркорова

О премьере рэпер из Новосибирска сообщил подписчикам в своем Instagram, где выложил видео с записи песни «Зайка моя». Давид Манукян начал заниматься музыкой в 2018 году. «Мы создаем историю, это станет легендой! Наш совместный хит останется навеки, его будут петь ваши внуки», — сообщил Дава. Филипп Киркоров оказался более сдержан. «Неожиданно! Не только для вас, но и для меня», — подписал он видео с рэпером, которым поделился на своей странице. Совместная песня должна выйти 24 июля.