Группа Silenzium сняла клип на тему коронавируса

В анонсе клипа девушки написали: «Любые комментарии в наше время могут как-то не так быть понятны, а язык музыки и образов пока что не запретили... пока! Поэтому мы — художники, мы так видим современный мир. Скажем лишь, что он о смертоносной болезни, которая охватила этот мир. Имя ей — безумие!».

Silenzium существует с 2004 года и регулярно выпускает каверы на самые неожиданные композиции — от хитов Kiss до советских песен.