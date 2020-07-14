Трио сделало кавер-версию на композицию «Пляски смерти» Сен-Санса.
Группа Silenzium сняла клип на тему коронавируса
В анонсе клипа девушки написали: «Любые комментарии в наше время могут как-то не так быть понятны, а язык музыки и образов пока что не запретили... пока! Поэтому мы — художники, мы так видим современный мир. Скажем лишь, что он о смертоносной болезни, которая охватила этот мир. Имя ей — безумие!».
Silenzium существует с 2004 года и регулярно выпускает каверы на самые неожиданные композиции — от хитов Kiss до советских песен.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.