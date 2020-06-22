Рэпер Серега и блогер Dava не поделили «Черный бумер»

Предметом спора Сергей Пархоменко , известного под псевдонимом Серега, и новосибирского блогера Давида Манукяна стала обложка к совместному ремиксу.

Dava анонсировал новый трек своим фото у автомобиля BMW, но Серега, потребовал сделать совместное фото, так как «Черный бумер», в первую очередь, его хит.

Манукян упрекнул рэпера за то, что тот решил высказаться в Сторис, а не по телефону. В ответ Серега объявил, что новый «Черный бумер» не выйдет. «Ты, видимо, забыл, что подписывал договор, который ограждает меня от подобных случаев. Так что пусть для тебя не будет сюрпризом, что трек не выйдет сегодня. Не нравится выяснять отношения в сторис — давай выясним через суд. Удачи на дорогах!», — написал Пархоменко. Удастся ли сторонам договориться — покажет время. Пользователи Instagram уже начали создавать свои версии обложки для нового «Черного бумера».