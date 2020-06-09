Видео Михаила Галустяна «Золото» набрало почти два с половиной миллиона просмотров

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале «Super Жоrik» 5 июня. Кроме Галустяна в клипе снялся шоумен Александр Гудков, сыгравший роль модельера, показ которого прошел в Пятигорске. Идею видео Михаил Галустян придумал совместно с Гариком Мартиросяном. Слова и музыку песни написал Азамат Мусагалиев.