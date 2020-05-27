Новосибирский музыкант каждый вечер дает бесплатные концерты в Instagram

#безопасныйконцерт проходит каждый вечер в 20 часов по новосибирскому времени в Instagram. За время самоизоляции Максим Михайловский успел дать 66 выступлений. В одном из постов он рассказал: «Начиная вести прямые эфиры 20 марта, я думал: «Поиграю пару недель на самоизоляции для всеобщего удовольствия». Но теперь я поставил себе цель не «слиться», а продержаться до снятия карантина. Чтобы мы снова все перешли к обычному ритму жизни, чтобы, наконец, встретились все «офлайн», на живом концерте, и крепко обнялись».