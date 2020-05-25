Группу «Рви меха» задержали за уличный концерт в центре Новосибирска

24 мая группе удалось сыграть почти часовой концерт в центре Новосибирска, прежле чем к ним подошли полицейские. Музыкантов попросили проехать в отделение, где на них составили протокол. Лидер «Рви меха» Александр Петенев рассказал «КП-Новосибирск» о том, почему они решили провести концерт: «Возникла идея поддержать жителей нашего города, чтобы с ума не сходили от депрессии, горя, и самим развеяться. Сыграли час, вспомнили молодость». Группе грозит штраф за нарушение статьи 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

На выходных в центре города прошла уличная вечеринка — видео с нее проверяет следственный комитет.