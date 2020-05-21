Анита Цой оправдалась за видео с подброшенным в воздух котом

Несколько дней назад певица выложила в Instagram видео, в котором она подбрасывает своего кота в воздух, но не успевает поймать, и он приземляется на землю. Подписчики Цой осудили ее за жестокое обращение с животным. В ответ певица выложила видео с объяснением, что хотела поделиться хорошим настроением и не рассчитала свои силы — не успела поймать кота, боясь быть исцарапанной. Цой заверила — с Дымком все хорошо. Она продемонстрировала других своих животных, призвала любить не только их, но и друг друга.