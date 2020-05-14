Noize MC даст бесплатный онлайн-концерт

Трансляция пройдет на сайте vr.mts.ru, на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах МТС в социальных сетях. Во время эфира Noize не только споет, но и пообщается со зрителями — задать ему вопрос можно в группах МТС в соцсетях. Вести шоу будет Александр Анатольевич.

До этого МТС организовала прямые трансляции концертов «Чайф», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Вячеслава Бутусова, «Несчастного случая», «Секрета» и других. Записи концертов после трансляции можно пересмотреть на МТС ТВ и на сайте vr.mts.ru в формате дополненной реальности.