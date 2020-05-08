 Во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны, дадут мини-концерты

Артисты дадут 33 выступления на мобильных сценических площадках. Некоторые из них — бортовые машины, напоминающие о легендарной «полуторке», одном из ярких символов военного времени — автомобиле ГАЗ. В 1941-1945 годах он не только снабжал передовую продовольствием, оружием, но и помогал в перевозке артистов на фронт.. В программе — стихи и песни военных лет. Ветераны получат персональное поздравление, а жители близлежащих домов запомнят, что рядом с ними живет человек, переживший войну.

В корнцертах примут участие солисты Новосибирской государственной филармонии, артисты Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», сотрудники Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ, Дома культуры им. Октябрьской революции, Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина, Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома, а также участники Академического хора Творческой мастерской «КрАсота» Областного центра русского фольклора и этнографии, Академического хора выпускников НГУ «АХ Академ».