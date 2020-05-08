Песню «День Победы» перевели на разные языки

Специально для акции «День Победы на разных языках» впервые собрали и сделали переводы легендарной песни на все основные языки народов России, бывшего СССР, Европы и Азии — всего более ста. На сайте Pobeda-2020.ru размещена специальная интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником. Участников также просят записать видеоролик с собственным исполнением песни и разместить в своих соцсетях с хештегом #ГИМНПОБЕДЫ. По итогам акции проведут конкурс — лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.

9 мая в 19.00 (по местному времени) жители Новосибирской области, не выходя из дома, смогут присоединиться к общероссийскому исполнению песни.