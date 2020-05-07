Включайте напоминание: проект Хора Турецкого «Песни Победы» впервые пройдет онлайн!

В программе — все юбимые песни о мире, подвиге и любви: от пронзительного «Бухенвальдского набата» до легендарной «Катюши», «Смуглянки» и, конечно же, «Дня Победы». Специальный гость концерта — женская арт-группа SOPRANO.

«Песни Победы — это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий ради мира на земле. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл — это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем», — отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Сразу же после трансляции концерта состоится премьерный показ документального фильма Хора Турецкого и SOPRANO — «Песни Победы». Вон рассказывает об уникальном одноименном историческом марафоне коллективов, который состоялся в 12 странах мира в мае 2019 года. «Песни Победы» прозвучали от Москвы и Берлина до Вашингтона и Пекина. Фильм пронизан историями ветеранов, живущих за рубежом, музыкальными фрагментами из песен военных лет, которые звучали на фронте и в тылу, памятными местами и невероятными чувствами и эмоциями всех людей современного мира.

Включите напоминание и смотрите трансляцию на YouTube-канале 7 мая в 18 часов по московскому времени.