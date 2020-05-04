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«Мы вместе»: сотрудники МВД записали песню для врачей и волонтеров

Так музыканты оркестра столичной полиции поблагодарили тех, кто сейчас борется с коронавирусом. В видео все участники исполняют композицию в домашней обстановке, своим примером показывая, как важно оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. 

Лидия Осинцева ,
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