«Мы вместе»: сотрудники МВД записали песню для врачей и волонтеров

Так музыканты оркестра столичной полиции поблагодарили тех, кто сейчас борется с коронавирусом. В видео все участники исполняют композицию в домашней обстановке, своим примером показывая, как важно оставаться дома и соблюдать самоизоляцию.
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Так музыканты оркестра столичной полиции поблагодарили тех, кто сейчас борется с коронавирусом. В видео все участники исполняют композицию в домашней обстановке, своим примером показывая, как важно оставаться дома и соблюдать самоизоляцию.
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