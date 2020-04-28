В оперу из дома: НОВАТ организует онлайн-трансляцию «Севильского цирюльника»

В партии Розины — блистательная Василиса Бержанская, Фигаро — Павел Янковский, Граф Альмавива — Франческо Туппо, Бартоло — Андрей Триллер, Базилио — Алексей Лаушкин.

Трансляция премьеры 2018 года пройдет 1 мая в 19:00 по новосибирскому времени на следующих площадках:

Трансляция в 19:00 по московскому времени пройдет на официальном сайте, YouTube канале, группах ВКонтакте и в Фейсбуке ТК «Культура».