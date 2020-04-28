Жизнерадостная опера Джоаккино Россини со звездным составом!
В оперу из дома: НОВАТ организует онлайн-трансляцию «Севильского цирюльника»
В партии Розины — блистательная Василиса Бержанская, Фигаро — Павел Янковский, Граф Альмавива — Франческо Туппо, Бартоло — Андрей Триллер, Базилио — Алексей Лаушкин.
Трансляция премьеры 2018 года пройдет 1 мая в 19:00 по новосибирскому времени на следующих площадках:
- официальный сайт, YouTube канал, группы ВКонтакте и в Facebook НОВАТа;
- сайт «Культура.РФ»;
- сайт ТК «Культура» и его группы ВКонтакте и в Facebook;
Трансляция в 19:00 по московскому времени пройдет на официальном сайте, YouTube канале, группах ВКонтакте и в Фейсбуке ТК «Культура».
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