Рэпер Гуф пожертвовал новосибирскому приюту для собак сто тысяч рублей

Недавно Алексей Долматова обвинили в жестоком обращении с животными за то, что он не попытался остановить драку своей овчарки с соседской собакой, а только снимал драку на камеру и выложил истории в своем Instagram. Зоозащитники написали на Гуфа написали более трех тысяч заявлений в полицию. Очевидно, что рэпер раскаивается, потому что в прямом эфире сообщил: « Я обещал, что помогу собакам. Мы увидели новость. Короче, в Новосибирске есть приют «Верный друг», у него осталось корма собакам на пару дней. Я отправил туда сто тысяч рублей».