Ученые представили коронавирус SARS-CoV-2 в виде музыкальной композиции

Ученые из Массачусетского технологического института создали музыкальную композицию, использовав технологию сонификации — перевода в звук незвуковых данных. К каждой аминокислоте белка привязывается своя нота и длина ее воспроизведения.

Главную партию в SARS-CoV-2 исполняет тринадцатиструнный японский инструмент кото, помогают ему колокольчики и флейты. Музыка звучит на удивление умиротворяюще. Ученые утверждают, что при помощи «музыкального» анализа можно обнаружить места, где связываются антитела или лекарства.