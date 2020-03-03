Объявлены даты Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля в Новосибирске

В программе VII Транссибирского Арт-Фестиваля две мировые премьеры: Вадим Репин представит созданное по заказу Фестиваля сочинение Арво Пярта «La Sindone» (Плащаница) для скрипки с оркестром, а Новосибирский академический симфонический оркестр исполнит сочинение «Тобольские царевны» новосибирского композитора, доцента кафедры композиции Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Елены Демидовой.

В этом году в Новосибирск приедут дирижеры Илья Король и Саша Гетцель из Австрии, Андрис Пога из Латвии, Винсен де Корт из Нидерландов и Андрес Мустонен из Эстонии, который продирижирует не только мировой премьерой сочинения А. Пярта, но и совместно со своим ансамблем Hortus Musicus представит уникальную программу из посвященных им сочинений. Казуки Ямада продирижирует заключительным концертом фестиваля.



Во время фестиваля пройдут общедоступные мастер-классы «Просто общайся со звездой», на которых Вадим Репин и его коллеги — музыканты мирового уровня — поделятся секретами мастерства. Академия арт-журналистики проведет открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с ведущими журналистами страны, а культурно-просветительский проект Транссибирский TONALi-тур поможет школьникам попробовать себя в профессиях продюсерско-концертного цикла.