Погружение в эпоху тамагочи, пейджеров, паркура и киосков звукозаписи: Новосибирск встречает «Диско 90-х»

Новосибирск впервые принимает одно из главных музыкальных событий в стране, собирающее аншлаги на стадионах. То, что раньше было доступно на столичных стадионах, теперь увидят зрители от Владивостока до Минска. Оторваться вместе с Ириной Салтыковой под «Голубые глазки»; петь вместе с KRASKI «Я полюбила бандита» и «Солнце мое», Светой — «Дорогу в аэропорт» и «Твои глаза»; подзарядиться с «Востоком» драйвом под «Миражи». Страна в едином порыве подпевала хитам «Динамита» «Моя Ми» и «Я не забуду», когда-то стремительно ворвавшихся в чарты. А помните, как дебютная пластинка Total: 1 настолько быстро была раскуплена поклонниками, что не ожидавшие подобных успехов в выпускающей компании в экстренном порядке подготовили её переиздание с дополнительными новыми треками? Площадка Экспоцентра соберет в один феерический коктейль культовые танцевальные хиты 90-х — не фейковые составы групп и «сборные солянки», а «те самые» исполнители.

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