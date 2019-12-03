В Новосибирской филармонии открылся виртуальный концертный зал

Виртуальный зал открылся трансляцией концерта фестиваля искусств «Русская зима», состоявшегося 29 декабря 2018 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В 2019 году Новосибирская область выиграла в федеральном конкурсе трансферт на его создание в почти шесть миллионов рублей. Зал оборудован современным светодиодным экраном с высоким качеством изображения. В 2020 году в программе планируются прямые и отложенные трансляции концертов Московской и Санкт-Петербургской филармоний.