От лидеров бокс-офиса до независимых картин: фестиваль итальянского кино RIFF приехал в Новосибирск

Фильм-открытие фестиваля — обаятельную драмеди «Великий дух» — представит почетный гость RIFF, звезда итальянского кино, актер, режиссер и певец Рокко Папалео. После показа картину можно будет обсудить с ним в формате Q&A, а 20 ноября — второй фильм с его участием «Боб и Мэрис».

В комедийной программе фестиваля — картина «Человек, который купил Луну», новый скетч-альманах «Лови момент» от главных сардских комиков, участников стендап-дуэта Pino & Gli Anticorpi Микеле и Стефано Манка, романтическая комедия «Спрячь бабушку в холодильнике», семейная комедия «Когда все дома», комедия характеров «Все началось с камня» на основе одноименной пьесы драматурга Стефано Массини с Касией Смутняк в главной роли.

Романтическая программа представлена картиной «Познакомься с Софией», чувственной мелодрамой «Любовь под домашним арестом» и драмой «Моя любовь» с Серджо Рубини, фильмом-участником Венецианской бьеннале.

По традиции, в рамках RIFF пройдут тематические дни, посвященные культуре отдельных регионов и городов Италии.

В День Рима зрители увидят документальный фильм «Рим. Площадь Витторио» американского режиссера Абеля Феррары, фильм «Итальянец» Фаима Буийана и мелодраму «Везучая» мэтра итальянского кино Серджо Кастеллитто.

В программе Дня Неаполя — документальная картина «Сожгите Неаполь!», криминальная комедия «Боб и Мэрис» Франческо Приско и эротический нуар «Неаполь под пеленой» культового режиссера Ферзана Озпетека (фильм из программы ММКФ).

Также зрители увидят вдохновляющий документальный фильм-прогулку по городу, в котором остановилось время: «Неизвестная Италия. Матера — город из камня» Франческо Инверницци.

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