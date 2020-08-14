Кондитер из Новосибирска прошла в финал шоу на канале «Пятница»

Первый торт Бегайым Кенжалиевой — медовик — понравился жюри шоу «Кондитер», и участницу из Новосибирска пропустили дальше. На следующем этапе финалистам нужно было приготовить торт по мотивам мультфильма «Аладдин». Помогавшая жюри Рита Дакота назвала коржи Бегайым сухими, хотя ведущий шоу признал, что там, где они пропитались достаточно, вкус «нормальный». В итоге кондитер не смогла пройти в суперфинал, где ее место занял Леонид из Барнаула.