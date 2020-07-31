Леонардо Ди Каприо экранизирует утопический роман Олдоса Хаксли

Производством проекта займется студия Ди Каприо Appian Way вместе с компанией In Good Company Films.

Роман «Остров» рассказывает о журналисте, который оказывается на вымышленном острове Пала недалеко от Индонезии, гдежители знакомят его с особенностями своего социального устройства, основанного на смеси западного просвещения и восточного буддизма. Это последняя книга Хаксли, которую он написал в некотором роде как противоположность своей знаменитой антиутопии «Дивный новый мир».