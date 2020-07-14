Мультфильм новосибирской студии «ЖАЖА» попал в конкурсную программу португальского фестиваля

Посмотреть и проголосовать за понравившийся фильм можно будет совсем скоро на сайте Heritales — International Heritage Film Festival.

На этот раз тема фестиваля «Образование, разнообразие и сообщество». Heritales представит произведения, изучающие культурное разнообразие и образование как способы содействия устойчивости культур и мест, сообществ и экосистем. В течение трех месяцев на сайте фестиваля можно будет посмотреть более 40 фильмов и проголосовать за понравившиеся.