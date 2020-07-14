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Мультфильм новосибирской студии «ЖАЖА» попал в конкурсную программу португальского фестиваля

Посмотреть и проголосовать за понравившийся фильм можно будет совсем скоро на сайте Heritales — International Heritage Film Festival.

На этот раз тема фестиваля «Образование, разнообразие и сообщество». Heritales представит произведения, изучающие культурное разнообразие и образование как способы содействия устойчивости культур и мест, сообществ и экосистем. В течение трех месяцев на сайте фестиваля можно будет посмотреть более 40 фильмов и проголосовать за понравившиеся.

Всего в категории «Анимация» представлено 16 фильмов. Мульфильм под названием Disguise («Маска»), который, по словам создателей, они еще никому не показывали, можно увидеть на Youtube. Музыку к нему написали The dayoffs. Мульфильм затрагиваает тему того, как люди примеряют на себя различные роли и теряют свою истинную сущность.

Лидия Осинцева ,
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