Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы

Картина расскажет о трех важных для принцессы Дианы, урожденной Спенсер, днях в начале 1990-х, когда она принимала решение о разводе с принцем Чарльзом. Режиссером фильмом станет Пабло Ларраина, снявший «Неруда» и «Джеки», с ценаристом — Стивен Найт, который работал в проектах «Острые козырьки», «Пряности и страсти», «Лок», «Эффект колибри».

Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году. В 1997 Диана погибла в автокатастрофе в Париже, когда втомобиль, в котором она ехала, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Принцессу госпитализировали, но спустя несколько часов она скончалась.