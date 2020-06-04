Герои переместятся в современные реалии.
Стало известно, как будет выглядеть Волк в новой версии «Ну, погоди!»
Телеграм-канал Mash сообщил, что это изображение нового Волка «Союзмультфильм» разослал актерам, которые проходили пробы на озвучку главного антагониста мульсериала. Всего мультипликаторы перебрали 50 вариаций персонажа, 18 вариантов причесок и 4 варианта хвоста.
«Союзмультфильм» планирует выпустить новый цикл «Ну, погоди!» в конце лета.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.