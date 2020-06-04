Стало известно, как будет выглядеть Волк в новой версии «Ну, погоди!»

Телеграм-канал Mash сообщил, что это изображение нового Волка «Союзмультфильм» разослал актерам, которые проходили пробы на озвучку главного антагониста мульсериала. Всего мультипликаторы перебрали 50 вариаций персонажа, 18 вариантов причесок и 4 варианта хвоста.

«Союзмультфильм» планирует выпустить новый цикл «Ну, погоди!» в конце лета.