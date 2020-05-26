Тарзан назвал фейком приписанное ему высказывание об артистах и пенсионерах

В материале, опубликованном в издании «Телепрограмма», он якобы возмущался тем, что государство не помогает людям из сферы культуры, предпочитая делать упор на пенсионеров и врачей. Цитата, которая возмутила многих — «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!».

Тарзан сообщил, что никогда не этого не утверждал и призвал подписчиков «не верить всему, что пишут».