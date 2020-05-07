Для фильма «Помнить, чтобы не забыть» студенты наложили чтение дневников на кадры хроники кинохроники военных лет.
Студенты НГТУ НЭТИ сняли документальное кино про Великую Отечественную войну на основе дневников участников
Ребята из съемочной группы искали информацию в архивах и книгах, где участники ВОВ вспоминают о своей жизни. Кадры взяты из архивной кинохроники и различных документальных фильмов. Все дневники были переработаны в единый сюжет, чтобы был плавный переход между сюжетами фильма.
«Все началось с того, что мы записались на проектную деятельность. У нас начался мозговой штурм, и среди множества идей победила моя — мы решили делать фильм. В качестве референса использовали документальный фильм про Первую мировую войну «Они никогда не станут старше», который я настоятельно всем рекомендую к просмотру. Мы объединились в небольшие группы, у каждой были свои задачи: одни шерстили архивы в поисках материалов, другие писали сценарий, третьи отвечали за озвучку, а другие все это преобразовывали в фильм в программах монтажа. Еще одна группа занималась организацией показа. Всем участникам я безмерно благодарен за проделанную работу. Как один из руководителей проекта, я, конечно, вижу, что еще можно было бы сделать лучше в нашем фильме, но и сейчас испытываю гордость за проделанную работу», — рассказал Владимир Пташник, студент 4 курса ФГО, глава проекта «Помнить, чтобы не забыть».
Скачать фильм можно по ссылке.
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