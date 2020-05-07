Студенты НГТУ НЭТИ сняли документальное кино про Великую Отечественную войну на основе дневников участников

Ребята из съемочной группы искали информацию в архивах и книгах, где участники ВОВ вспоминают о своей жизни. Кадры взяты из архивной кинохроники и различных документальных фильмов. Все дневники были переработаны в единый сюжет, чтобы был плавный переход между сюжетами фильма.

«Все началось с того, что мы записались на проектную деятельность. У нас начался мозговой штурм, и среди множества идей победила моя — мы решили делать фильм. В качестве референса использовали документальный фильм про Первую мировую войну «Они никогда не станут старше», который я настоятельно всем рекомендую к просмотру. Мы объединились в небольшие группы, у каждой были свои задачи: одни шерстили архивы в поисках материалов, другие писали сценарий, третьи отвечали за озвучку, а другие все это преобразовывали в фильм в программах монтажа. Еще одна группа занималась организацией показа. Всем участникам я безмерно благодарен за проделанную работу. Как один из руководителей проекта, я, конечно, вижу, что еще можно было бы сделать лучше в нашем фильме, но и сейчас испытываю гордость за проделанную работу», — рассказал Владимир Пташник, студент 4 курса ФГО, глава проекта «Помнить, чтобы не забыть».

Скачать фильм можно по ссылке.