Увидеть три фильма и проголосовать за лучший можно будет с 23 по 26 апреля.
«Победа» проведет детскую кинопремию онлайн
Детская премия Европейской киноакадемии (EFA Young Audience Award) — масштабный конкурс современного кино для детей и молодежи, победителей которого выбирают дети из тридцати трех стран мира. В этом году Россия участвует в кинопремии впервые.
Зрителям покажут три фильма, специально отобранных киноакадемией. Голосование за лучший фильм также пройдет в онлайн-формате и будет открыто для подростков 12-14 лет. Для участия нужно пройти регистрацию до 16 апреля, членам жюри будут высланы персональные ссылки для просмотра фильмов. Чтобы голос был зачтен, необходимо посмотреть все три фильма на языке оригинала с русскими субтитрами с 23 по 25 апреля.
Фильмы программы:
- «Мой брат — супергерой!» (Mio fratello rincorre i dinosauri) Испания, Италия;
- «Мое необыкновенное лето с Tесс» (Mijn bijzonder rare week met Tess) Германия, Нидерланды;
- «Рокка меняет мир» (Rocca verändert die welt) Германия
Доступ к голосованию за лучший фильм откроется 26 апреля в 17:00, а в 21:00 состоится онлайн-трансляция церемонии награждения из Германии.
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