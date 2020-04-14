«Победа» проведет детскую кинопремию онлайн

Детская премия Европейской киноакадемии (EFA Young Audience Award) — масштабный конкурс современного кино для детей и молодежи, победителей которого выбирают дети из тридцати трех стран мира. В этом году Россия участвует в кинопремии впервые.

Зрителям покажут три фильма, специально отобранных киноакадемией. Голосование за лучший фильм также пройдет в онлайн-формате и будет открыто для подростков 12-14 лет. Для участия нужно пройти регистрацию до 16 апреля, членам жюри будут высланы персональные ссылки для просмотра фильмов. Чтобы голос был зачтен, необходимо посмотреть все три фильма на языке оригинала с русскими субтитрами с 23 по 25 апреля.

Фильмы программы:

«Мой брат — супергерой!» (Mio fratello rincorre i dinosauri) Испания, Италия;

«Мое необыкновенное лето с Tесс» (Mijn bijzonder rare week met Tess) Германия, Нидерланды;

«Рокка меняет мир» (Rocca verändert die welt) Германия

Доступ к голосованию за лучший фильм откроется 26 апреля в 17:00, а в 21:00 состоится онлайн-трансляция церемонии награждения из Германии.