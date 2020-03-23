Кинотеатр продолжает работать в почти обычном режиме.
«Измеряем температуру и дезинфицируем залы после каждого показа»: в «Победе» рассказали, что делают для профилактики коронавируса
Руководство заверило, что принимает серьезные меры для обеспечения безопасности и предотвращения распространения вируса COVID-19, руководствуясь рекомендациями официальных органов. Главным нововведением стало ограничение количества зрителей на сеансах. Кроме того, в «Победе» рассказали, что принимают целый ряд предосторожностей:
• Проводят инструктаж сотрудников о правилах поведения и гигиены;
• Измеряют температуру тела сотрудников каждые три часа;
• Регулярно дезинфицируют стойки, столы, смесители, дверные ручки, перила и другие поверхности в местах массового пребывания зрителей и персонала;
• Предоставляют сотрудникам и зрителям возможность постоянно проводить дезинфекцию рук — бактерицидные принадлежности доступны на всех площадках кинотеатра;
• Увеличивают интервалы между сеансами и проводим влажную уборку и дезинфекцию зрительных залов после каждого показа;
• В четыре раза чаще, чем обычно, проводят влажную уборку других помещений с использованием антибактериальных средств;
• В соответствии с рекомендациями ограничивают количество проданных билетов так, чтобы обеспечить зрителям возможность занимать места на расстоянии минимум двух кресел друг от друга;
• Поддерживают в кинотеатре комфортную температуру воздуха и предлагают оставлять верхнюю одежду в гардеробе.
• Перевели работу приточно-вытяжной вентиляционной системы Recair в специальный режим, гарантированно исключающий возможность вторичного попадания воздуха в приточную часть системы.
• Располагают столы в кофейне «Утровечера» и кафе «Премьера» на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Администрация «Победы» попросила зрителей воздержаться от похода в кино в течение четырнадцати дней после возвращения из заграничных поездок или при наличии симптомов общего недомогания и по возможности приобретать билеты в кино в онлайн режиме.
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