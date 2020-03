Пять ирландских фильмов на предстоящий уикенд, которые нельзя пропустить

Четверг, 19 марта, 19:00. Зрители Новосибирска впервые увидят яркий и бескомпромиссный вестерн «Вечно молодой» (Never Grow Old) с Эмилем Хиршем («В диких условиях», «Однажды… в Голливуде») и Джоном Кьюсаком («1408», «Быть Джоном Малковичем») в главных ролях. Мирный город на Диком Западе погружается в хаос, когда в нем поселяется банда преступников во главе с Датчем Альбертом (Джон Кьюсак). Гробовщику Патрику Тейту (Эмиль Хирш) теперь предстоит выбирать между прибыльным призванием и безопасностью своей семьи в городе, где трупов — как грязи.

Пятница, 20 марта, 19:00. Сборник «Чисто ирландский юмор» представляет собой коллекцию свежих комедийных короткометражек Изумрудного острова. Одна из его жемчужин — короткий метр «Ясновидящий» от семейства Глисонов, в съемках которой каждый из них принял участие. Донал, Брайан и Брендан сыграли роли, а Рори написал сценарий. Одна из лучших короткометражек кинофестиваля «Отец, Отец» принадлежит авторству комедийной группы The Hole in the Wall Gang, очень популярной в Северной Ирландии.

Суббота, 21 марта, 17:30. «Фантазии из Ирландии» — анимационный короткий метр для взрослых повествует о преодолении своих страхов и ночных кошмаров. Каждый фильм открывает зрителю путь в точно сконструированный миф, зазеркалье, в котором герои сражаются с тьмой. Сборник «Фантазий» послужит для зрителя отличным лекарством от хандры и верным спутником для перехода на светлую сторону бытия. Фильмы выполнены в разных жанрах и техниках. Это и дебютные выпускные работы студентов лучших киношкол Ирландии, и зрелые работы известных аниматоров.

Суббота, 21 марта, 19:00. Многогранная и смешная карикатура на жизнь в провинциальном городке показана в чёрной комедии «В тихом омуте» (Dark Lies the Island). Смесь классического МакДоны, Тарантино и братьев Коэнов с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли не оставит никого равнодушным.

Воскресенье, 22 марта, 19:00. «Ирландское темное» — сборник короткого метра, приуроченный к тринадцатилетию Ирландского кинофестиваля в России. Зритель с головой погрузится в атмосферу хоррора, приправленного чисто ирландской смесью черной комедии и сатиры. Серьезная работа «Молоко» (Bainne) снята в классической черно-белой стилистике актером Джеком Рейнором («Трансформеры», «Солнцестояние»), блестяще дебютировавшем в роли режиссера. Фильм, пропитанный священным ужасом и героизмом также затронул тему голода в Ирландии.