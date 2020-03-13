Что связывает фильм «Полосатый рейс» с рекой Обь?

На девятой по счету встрече «Синематограф на набережной» посетители увидят хронику о главной реке Новосибирска, навигации в её пределах, об историях, произошедших на Оби. Сюжеты кинохроники покажут последний ледоход, пролет под мостом летчика Привалова, самые сильные наводнения, открытия новосибирских мостов. Не обойдется без рассказов про Обское море, Новосибирскую ГЭС, воднолыжную станцию и луна-парк на набережной, понтонную переправу и метромост. В хронике покажут кадры с 1920-х годов и до наших дней авторства современных режиссеров. В это же время пройдет детская программа с педагогом Музея Новосибирска. Вечер завершится в буфете для беседы и обсуждения увиденного за чашечкой чая.