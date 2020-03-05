Что значит быть женщиной в современном мире? Узнаем 8 марта на показе в «Победе»

Большую часть фильма составляют истории, рассказанные от первого лица, — сотни рассказов самых разных женщин, от глав государств до королев красоты, от водителей автобусов до женщин-фермеров из отдаленных районов. Все вместе они рисуют полноценную картину того, что значит быть женщиной в современном мире. Героини проекта честно говорят на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости, говорят о менструации и сексуальности. Помимо самих интервью, некоторые истории дополняют кадры из их повседневной жизни или съемками женщин в группах вплоть до тысячи человек.

После показа состоится обсуждение с психологом Светланой Лысенко, одной из организаторов акции в поддержку жертв домашнего насилия «Не виновата 2020» в Новосибирске Александрой Морис и другими.

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