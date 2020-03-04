Новые фильмы об истории Новосибирска бесплатно покажут в кинотеатре «Седьмое небо»

«Путешествие в Золотую долину». Фильм-прогулка по одной из самых красивых улиц Академгородка. Прекрасные виды осеннего леса, истории о первопроходцах Академгородка, истоках бытовых и культурных особенностей научного центра. Вы узнаете, почему в Городке обосновались белки, как появился пруд с уточками, какие научные открытия были сделаны в Золотой долине.

«Несуществующий город». В 1930-м году в местных газетах писали о стройке на левом берегу Оби: «Недостроенное здание социалистического города, который будет … против города Новосибирска». Куда же делся этот город?

«Это Богданка». Легендарная Богданка… Или как говорят нынче – Богдашка. Привычный, классический облик этой улицы уходит все дальше. Прогуляемся по заветным местам этой улицы, заглянем в ее дворики, посетим когда-то популярные уголки.

«Истории Тихого центра». Фильм рассказывает о нравах жителей Ново-Николаевска начала ХХ века. Рассказ ведется от лица приказчика, который поведает о происшествиях и преступлениях, совершенных в месте, именуемом горожанами как Тихий центр. Эти события со временем стали городскими легендами.

Бесплатный показ новых выпусков пройдет в кинотеатре «Седьмое небо» 17 марта с 19:00 до 20:20.