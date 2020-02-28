Леонид Парфенов представил фильм «Русские грузины» в Новосибирске

Первая часть новой документальной дилогии раскрывает роль грузин в российской культуре, политике и науке и завершается на самом пике в отечественной истории 20-го века — 1939 году. «В моем представлении было три типа наций, которые приходили в русскую карьеру и историю так массово, ярко и значительно: русские евреи, русские грузины и русские немцы. «Русские евреи» уже готовы, «Русские грузины» сделан один фильм, делается второй. Если я буду делать дальше, то это будут немцы. Это с самого начала было придумано как некая трилогия, но она может быть осуществлена не полностью», — объяснил Парфенов.

«Русские грузины» насыщены современными визуальными эффектами, анимацией, хроникой. «Документалистика перестала быть такой плоской, потому что к зрелищу возросли требования. Сейчас вы смотрите и блокбастеры, и документалку, и рекламу, и клипы. Мы привыкаем к определенному уровню драйва, интенсивности, монтажу. Сами съемки меняются, теперь на один эпизод требуется больше планов, дублей, что, конечно, удлиняет съемочный процесс. Но таковы требования. Вы не будете смотреть в 2020 году из уважения к теме что-то, что в принципе скучновато. Это должно быть актуальное зрелище, ведь мы живем в аудиовизуальную эпоху».

Вторая часть «Русских грузин» будет посвящена истории Второй мировой войны, послевоенному времени, а ее завершающей точкой станут события в Тбилиси в 1989 году.

Фото: Александо Брежнев