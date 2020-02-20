Из Венеции в Новосибирск: «Победа» покажет подборку фильмов с  76-ого Венецианского международного кинофестиваля

Шестая по счету ретроспектива пройдет с 10 по 15 марта. Фильм открытия — «Мартин Иден», нетривиальная экранизация знаменитого романа о взлете и падении большого писателя. Ее режиссер Пьетро Марчелло известен как документалист, стирающий границы между документальным и игровым кино.

«Мэр района Санита» — своеобразное жизнеописание криминального «святого» с библейскими обертонами, фильм о вечной битве добра и зла в человеческой душе. Драма «Жить» простым языком рассказывает об обыденных, но от этого не менее важных проблемах, которые могут случиться с каждым из нас, внутреннем психологизме и откровенности. «Вся моя безумная любовь» — роуд-муви о подростке-аутисте с большим сердцем и его отце, свободном певце, который колесит на фургончике по городам и странам.

Для съемок документального фильма «Мафия уже не та, что раньше» режиссер Франко Мареско привлек видную гражданскую активистку, восьмидесятидвухлетнего фотографа Летицию Батталья, своими снимками рассказавшую миру о местных мафиозных войнах, одну из «одиннадцати женщин, отметивших наше время», по определению «Нью-Йорк Таймс». Наблюдая за празднованиями, которые проводятся в Палермо, команда выходит на известного организатора уличных вечеринок ZEN, Чиччо Мира. Вышло ироничное документальное расследование отношения сицилийцев к мафиозному мифу, внезапно разоблачающее местный музыкальный бизнес.

Немногословная и минималистичная драма «Соле» использует родительство как метафору, отсылающую к этическим и моральным вопросам: проблеме взросления и принятия ответственности за свои решения.

В 2020 году в Италии и по всему миру проходят мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения Федерико Феллини, 15 марта «Победа» покажет фильм Эудженио Каппуччио «Бесконечный Феллини», в котором собраны воспоминания его коллег, неожиданно перетекающие в загадочную и мистическую историю, а первый фильм мэтра «Белый шейх» продемонстрирует, как легко перепутать иллюзии и реальность.