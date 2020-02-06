«Рыцари неба» о юношеской планерной школе покажут 11 февраля в 19:00 в Большом зале кинотеатра «Победа».
«Победа» представит премьеру документального фильма о школе летчиков-испытателей
«Рыцари неба» о юношеской планерной школе покажут 11 февраля в 19:00 в Большом зале кинотеатра «Победа».
Заведение было создано в 1977 году удивительным человеком Валерием Рыцаревым, из его стен вышло много летчиков, летчиков-испытателей, инженеров и конструкторов. Фильм о том, как ученики обретают крылья, как узнают радость полета, о том, как они учатся не только управлять планерами, но и управлять собственной волей. Премьеру картины посетят некоторые из героев, среди них — Владимир Барсук, заслуженный летчик-испытатель, директор сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина и летчик-испытатель Игорь Мосейкин.
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