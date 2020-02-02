 «Победа» покажет сенсационный документальный фильм в 3D о самом влиятельном хореографе ХХ века

Легендарный американский танцовщик и хореограф, близкий друг и соратник Джона Кейджа прошел путь от танцовщика в послевоенном Нью-Йорке до руководителя собственной труппы, изобретателя новой техники движения и культовой фигуры в мире современного танца.

Фильм, снятый в формате в 3D, включает архивные съемки и воссоздает знаковые постановки Каннингема в исполнении участников последнего состава его танцевальной труппы, распавшейся после смерти Мерса в 2009-м году. Картина не только о танцах Каннингема, но и обо всей культуре второй половины 20-го века. 6 февраля ее представят Александр Шелемов, художественный руководитель Новосибирского государственного хореографического училища и Мария Бакулева, психолог, педагог Школы «Воздух» в Новосибирске.

Особым гостем показа 7 февраля станет Майкл Шумахер — танцовщик, хореограф и педагог мирового класса, который сотрудничал со многими пионерами современного танца, такими как Хан Беннинк, Кэти Дак, Иржи Килиан, и, конечно, был знаком с Мерсом Каннингемом.

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