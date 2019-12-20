«КАРО 9 Галерея» впервые представит в городе формат кинотеатров нового поколения: это современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose, в меню которого как традиционные попкорн и начос, так и здоровое питание, продукты для детей, горячие и холодные закуски. Мультиплекс будет вмещать девять кинозалов, которые будут полностью оснащены раскладывающимися ВИП-креслами.

«Наша концепция кинотеатров нового поколения уже достаточно широко известна в Москве и некоторых регионах. И мы рады возможности реализовать ее в таком знаковом городе как Новосибирск. Наша задача не просто качественно показать кино и приготовить вкусный попкорн для гостей, мы создаем атмосферные площадки, куда людям хочется возвращаться снова и снова. Мы уверены, что эта площадка станет настоящим подарком для жителей Новосибирска. Кроме широкого репертуара «КАРО 9 Галерея» предложит зрителям регулярные премьеры, развлекательные мероприятия, спецпоказы в рамках проекта КАРО.Арт и эксклюзивный контент, которым сильна наша сеть», — рассказала президент сети «КАРО» Ольга Зинякова.

Все гости смогут подключиться к программе лояльности «КАРОна», предоставляющей множество преимуществ постоянным посетителям. Поклонников авторского кино и новых форматов ждут специальные показы и дискуссии проекта КАРО.Арт, а для семейной аудитории будут доступны выгодные предложения в рамках направления КАРО Family. Также в кинотеатре будут действовать скидки для студентов и пенсионеров.