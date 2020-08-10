Новосибирск вошел в пятерку самых читающих городов России

Статистику опубликовали к Всемирному дню книголюбов. В рейтинге по числу прочитанных электронных книг и прослушанных аудиокниг за последний год Новосибирск занял четвертое место. Столицу Сибири обошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, а первую пятерку топа замкнул Екатеринбург. Всего сервис MyBook проанализировал более 800 тысяч профилей пользователей.