Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» стал лауреатом госпремии «Инновация»

Премию «Инновация-2020» вручили 21 августа в нижегородском Арсенале — Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина. Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск» стал лауреатом в номинации «Региональный проект». 13 сентября 2019 года события фестиваля стартовали одновременно на более чем двух десятках разных площадок и продолжались в течение 48 часов. Современные художники представили свои художественные проекты на станции метро «Площадь Ленина», в галерее «Пост», пространстве Fab.8, Центральном рынке, «Мастерской Крикливого и Панькова», самопровозглашенном «Музее-баре “Синих носов”», в кинотеатре Маяковского, арт-платформе НГНОБ, в ЦК19 и других.

В 2020 году на конкурс было подано более 400 заявок. Кроме фестиваля из Новосибирска был отмечен художник Артем Лоскутов с работой «Без любви ничего не получится» в номинации «Проект года».