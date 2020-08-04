В Центральном парке появился экспериментальный «Сарай искусств»

На своей странице в Facebook она объяснила, что «Сарай искусств» является экспериментальным филиалом творческого пространства «АртЕль». «Тут молодые граффитисты смогут пробовать свои силы и оттачивать навыки. Экспозиции будут постоянно меняться и радовать горожан своим креативом! Это очень классный проект!», - поделилась Терешкова.

Новое место поможет самовыражаться молодым новосибирским художникам.