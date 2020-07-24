В Краеведческом музее открылась выставка о Белорусском еврейском театре

В годы войны театр эвакуировали в Новосибирск. Четыре года актеры буквально не сходили со сцены бывшего Дома Ленина и в бщей сложности поставили 300 спектаклей. «Представьте себе: они в Новосибирске в эвакуации играли спектакли на идише, и заполняемость их зала была 90 процентов. Представьте, что это был за театр», — рассказал директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов.

В 1946 году труппа вернулась в Минск, где ее лишили господдержки, а затем театр закрыли. Архивы пришлось искать по всему миру — в проекте приняли участие исследователи из Германии, из Белоруссии, из Израиля, из Литвы. «Мы даже не ожидали, что материалов будет столько, что они не войдут в витрины. Большую часть материалов мы переложили для мультимедия», – сообщил координатор проекта «Живы и веселы» Артем Готлиб. На открытие приехал и представитель посольства Республики Беларусь, куда выставка должна отправиться дальше.