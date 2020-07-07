Новосибирский Краеведческий музей откроется 8 июля

Краеведческий музей временно сможет принимать ограниченное количество посетителей. Билеты будут продаваться по сеансам, на часовой интервал — допустим, с 13 до 14. Как и другие общественные места, музей можно посещать только в маске, на входе всем гостям будут измерять температуру. На полу сделана специальная разметка, помогающая соблюдать дистанцию, а на кассах установили защитные экраны.

В этом году Краеведческий музей празднует 100-летие. В честь юбилея музей подготовил специальный подарок для своих гостей – новый комплекс в Музее природы, посвященный животным Ледникового периода. Поскольку чаще всего кости животных ледникового периода находят по обрывистым берегам рек, то в новой экспозиции построена реконструкция берега Оби — яра, с костями животных мамонтовой фауны. Центральное место в новом зале заняли Матильда и ее «жених» Самсон — один из наиболее полных скелетов шерстистого мамонта в мире, найденный в Чановском районе Новосибирской области.

Кроме Краеведческого музея, с 8 июля начнут работать Музей природы и музейно-туристский комплекс «Сузун-завод. Монетный двор».