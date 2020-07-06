Чашка для усатых и ложка для абсента: в Музее Новосибирска открывается выставка о культуре питания

Накрывая стол и раскладывая приборы, редко кто задумывается над тем, какую интересную и сложную историю прошли эти предметы, пока дошли до нас в своем теперешнем виде. Столовые серебряные предметы с резными цветами причудливой формы позволят представить красивое застолье наших предшественников столетней давности. Звезда экспозиции — анитикварная коллекция серебряный приборов в стиле «хильдесхаймская роза».

На выставке можно будет встретить настоящую экзотику — загадочный манш-о-жиго и старинную ложку для приготовления абсента. Чайная тема удивит фарфоровой чашкой XIX века для усатых мужчин, позволяющей сохранять форму напомаженных усов при чаепитии. Старинные кулинарные книги раскроют предпочтения русских царей и расскажут, что ели в Ново-Николаевске.

Выставка «Кушать подано!» будет открыта для посетителей в течение лета и осени 2020 года. Музей Новосибирска на набережной откроется для ограниченного посещения 8 июля, подробности можно уточнить по телефону 222-67-42.