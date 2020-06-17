Она очень красивая!
Мона Лизу «оживили» при помощи нейросетей
В видео автор с помощью нейросетей «оживил» Мона Лизу и еще несколько известных полотен — портрет Фриды Кало, «Девушку с жемчужной сережкой», «Рождение Венеры» и другие. В ролике показан процесс подбора лиц, чтобы, в итоге, получить наиболее реалистичную версию знаменитого прототипа. После обработки «живые» портреты начинают «выражать» различные эмоции. Автор видео сообщил, что получившиеся лица нельзя считать исторически достоверными, но эксперимент вышел увлекательным.
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