Мона Лизу «оживили» при помощи нейросетей

В видео автор с помощью нейросетей «оживил» Мона Лизу и еще несколько известных полотен — портрет Фриды Кало, «Девушку с жемчужной сережкой», «Рождение Венеры» и другие. В ролике показан процесс подбора лиц, чтобы, в итоге, получить наиболее реалистичную версию знаменитого прототипа. После обработки «живые» портреты начинают «выражать» различные эмоции. Автор видео сообщил, что получившиеся лица нельзя считать исторически достоверными, но эксперимент вышел увлекательным.